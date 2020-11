Covid-19: i giusti comportamenti da tenere a scuola

Fornire una corretta informazione scientifica sui comportamenti e le misure da adottare in classe per prevenire la diffusione del coronavirus è l’obiettivo di “Covid-19: istruzioni per l’uso”, l’incontro on line dedicato agli insegnanti e agli educatori delle scuole primarie in programma mercoledì 4 novembre alle 17, sulla piattaforma Zoom (per accedere: https://bit.ly/31KTmnU – webinar ID: 838 8088 5978 – PW 825499).

Promosso dall’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con il Multicentro salute e ambiente (Musa) del Comune di Modena, il webinar è costituito da un serie di brevi interventi di docenti universitari per dare un quadro epidemiologico della diffusione della malattia, con particolare attenzione all’ambiente scolastico, informare sulla gestione delle positività a scuola, con un focus sulle primarie modenesi, fornire istruzioni sui comportamenti corretti da adottare con gli studenti e su come spiegare il coronavirus ai bambini. I partecipanti, inoltre, riceveranno materiale informativo e strumenti da utilizzare con i ragazzi per spiegare i comportamenti corretti da adottare.

Il webinar sarà aperto dai saluti istituzionale dell’assessora all’Ambiente del Comune di Modena Alessandra Filippi; Paola Borella, ordinaria di Igiene generale e applicata del dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze – Sezione di Sanità pubblica di Unimore; Davide Ferrari, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Modena.

Seguirà l’intervento su “Coronavirus SARS-CoV-2 e vaccini in fase di sperimentazione” di Claudio Cermelli, docente del dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze morfologiche di Unimore. Il quadro epidemiologico italiano ed europeo della pandemia e della sua diffusione in ambiente scolastico sarà spiegato da Annalisa Bargellini del dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze – Sezione di Sanità pubblica di Unimore.

Antonietta Liguori, del dipartimento di Sanità pubblica – servizio di Igiene pubblica dell’Ausl di Modena approfondirà la gestione dei casi di positività in ambiente scolastico e la situazione attuale nelle scuole del Comune di Modena con focus sulle primarie. Il “Contenimento della malattia da SARS-CoV-2: igiene delle mani e altre misure preventive in ambiente scolastico. Strumenti per promuovere i corretti comportamenti da adottare con gli studenti” sarà il tema dell’intervento di Stefania Paduano, del dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze – Sezione di Sanità Pubblica di Unimore. “Intendere per poter comprendere: il Coronavirus spiegato ai bambini” è, infine, il tema dell’intervento di Susanna Ascarelli, psicologa, responsabile della Rete infanzia e psicoanalisi di Roma.

Al termine degli interventi ci sarà spazio per domande e spunti di riflessione.