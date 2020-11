Modena Rugby 1965 e Fondazione ANT uniti per la prevenzione

Si consolida la collaborazione tra la delegazione di Modena di Fondazione ANT e il Modena Rugby 1965. In novembre, mese dedicato alla prevenzione e della cura della salute maschile, sono in programma alcune visite riservate ai giocatori del club biancoverdeblù, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione di Fondazione ANT “Non lasciare che si prenda una parte di te”, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce di neoplasie testicolari nella fascia d’età tra i 18 e i 40 anni. Un importante progetto per porre l’attenzione sulla forma neoplastica più frequente tra i giovani uomini (15-35 anni), che rappresenta l’1-1,5% delle neoplasie maschili e il 5% delle neoplasie urologiche nel loro complesso, con unì’incidenza di circa 10 nuovi casi per 100mila individui l’anno.

Due le date dedicate agli sportivi, martedì 3 novembre e martedì 17 novembre, dalle 14 alle 18 presso il reparto di Urologia dell’ospedale privato Hesperia Hospital di Modena (responsabile del reparto è il Professor Giovanni Ferrari). Gli atleti saranno visitati dal dottor Daniele Vitelli e, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in corso, le sedute di controllo per ogni giornata sono limitate a otto.

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sono inoltre state messe in vendita anche delle magliette a tema, il cui ricavato sarà devoluto a Fondazione ANT per altri progetti; le t-shirt sono disponibili presso la segreteria del Modena Rugby 1965, in via Collegarola 80.