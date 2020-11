Sempre attivo a Carpi il numero unico per spesa e farmaci a domicilio

In considerazione dei crescenti casi di positività al Covid, è stato prorogato e rafforzato il servizio di consegna a domicilio di spese e farmaci, che risponde al “numero unico” 0594728738.

L’iniziativa, lanciata in marzo e proseguita tutta estate, è garantita da alcune associazioni di volontariato e vale per tutto il territorio dell’Unione Terre d’Argine: il numero risponde dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 il sabato, ed è rivolto a quei cittadini che preferiscono non uscire di casa per non esporsi al contagio, in modo particolare le persone anziane o immunodepresse. A chi invece si trova in regime di isolamento obbligatorio, sarà fornito dal Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl un numero dedicato, che attiverà modalità di consegna in sicurezza, sia per spese sia per farmaci, alle persone positive o in quarantena.

Il servizio del “numero unico” 0594728738, denominato “Progetto Alfa“, può consegnare con le stesse modalità anche i medicinali distribuiti dalla farmacia dell’ospedale, per evitare attese all’esterno della struttura sanitaria, specialmente ad anziani e persone con patologie croniche, e in generale ai soggetti più fragili, aggiungendosi al servizio della prenotazione già attivato dall’Ausl attraverso il numero 059659611 (il diretto della farmacia ospedaliera).