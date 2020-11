Il Sindaco Virginio Merola conferirà il Nettuno d’Oro a Monsignor Fiorenzo Facchini

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola conferirà il Nettuno d’Oro a Monsignor Fiorenzo Facchini, sacerdote dell’Arcidiocesi di Bologna e professore emerito dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Scienziato, docente e sacerdote, Monsignor Facchini ha unito lo studio dell’Antropologia, di cui è stato docente a Bologna per ventinove anni, ai numerosi incarichi ricoperti per conto della Diocesi. Si è occupato di disabilità grazie all’incontro con Aldina Balboni, fondatrice di Casa Santa Chiara, e ha fondato “Insieme per Cristina onlus”, nata anche per sua iniziativa attorno a Cristina Magrini e che si occupa dei diritti delle persone in stato vegetativo e delle famiglie che se ne prendono cura.

“Nella sua lunga e ricca vita Monsignor Facchini ha arricchito la nostra città, e non solo, attraverso un’instancabile attività che ha unito studio, docenza e sacerdozio – dichiara il sindaco Merola – il Nettuno d’Oro è il nostro modo per ringraziarlo di tutto questo”.