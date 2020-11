Sorpreso mentre cede una dose di crack, arrestato a Modena

I Carabinieri del NOR della Compagnia di Modena, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano, classe1999, sorpreso nei pressi della via Guicciardini in città mentre cedeva una dose di crack ad un giovane modenese. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 55,00€ in banconote di piccolo taglio, provento di precedente attività di spaccio. L’arrestato è stato processato per direttissima nel corso della mattinata odierna.