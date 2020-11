Lavori sulla provinciale 14 a Nonantola

Partiranno lunedì 9 novembre i lavori di ripristino del manto stradale sulla strada provinciale 14, nel tratto compreso tra Nonantola e La Grande, nell’ambito degli interventi di manutenzione previsti sulle strade di pianura per l’anno 2020.

Per consentire l’intervento, si renderà necessario limitare la circolazione con un senso unico alternato per tutta la durata dei lavori, che termineranno nella giornata di martedì 10 novembre.

Sempre nell’ambito delle manutenzioni delle strade di pianura, sono terminati in questi giorni i lavori sulla strada provinciale 413 Romana Nord per il ripristino delle fessurazioni nella pavimentazione stradale che si formano nel periodo estivo.

Tutti gli interventi fanno parte di un programma complessivo di manutenzioni che saranno realizzate in estate su tutta la rete di oltre mille chilometri di strade provinciali per oltre tre milioni e 400 mila euro; previsti, inoltre, lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per oltre 320 mila euro.