Limitazioni per lavori sulla tangenziale di Reggio Emilia

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni saranno attive limitazione al transito sugli svincoli 2 e 3 della strada statale 722 “Tangenziale di Reggio Emilia”.

Nel dettaglio fino al 21 novembre saranno chiusi al traffico in entrata e in uscita alternativamente lo svincolo 2 situato tra il km 2,600 e il km 2,900, e lo svincolo 3 situato tra il km 4,200 e il km 4,450. La chiusura alternata è stata predisposta per limitare i disagi alla circolazione.

Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di realizzazione del nuovo asfalto.