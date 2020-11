Una lettrice, positiva al Covid, scrive al presidente Bonaccini per denunciare la sua situazione

Un’altra lettrice ci scrive, anzi ci invia copia della lettera indirizzata al Presidente Bonaccini per denunciare il disagio e l’abbandono in cui dice di essersi trovata dopo avere scoperto di essere positiva al Covid insieme al marito:

Buonasera Presidente,

sono consapevole che questa mia mail non verrà nemmeno letta o presa in considerazione ma in questo difficile momento di paura è l’ unica cosa che può farmi sentire meglio, un semplice sfogo personale che rivolgo a Lei, positivo al covid come me.

Venerdì 23 ottobre decido di aderire alla Sua iniziativa di screening regionale per tutti gli studenti e i loro conviventi, e mentre le mie figlie di 12 e 9 anni risultano negative sia io che mio marito con grande stupore risultiamo positivi….ecco quello è il giorno 1.

Giorno 2: Sabato 24 ottobre tampone al drive in di Fiorano ….tampone fatto ora attendiamo 24/48ore (così ci comunicano) per l’ esito che arriva il giorno 29 ottobre….quindi dopo 5 giorni io so di essere positiva ma mio marito risulta INDETERMINATO…..non si capisce cosa vuol dire, occore ripartire da capo, l’azienda per cui lavora si adatta a fatica ma comunque andiamo avanti….il pediatra si attiva per far fare il tampone anche alle mie figlie….

Venerdi 30: Siamo ancora a Fiorano tampone alle bimbe che con buon senso ho tenuto a casa da scuola per tutta la settimana precedente quindi dal 24 ottobre….e a mio marito….attendiamo nuovamente esito…..nessuno…..

Oggi dopo altri giorni e tentativi quotidiani per raggiungere il n. 059/3963663 dedicato al Coronavirus….nulla….ancora nessun referto…solo attesa….riesco a parlare con l’operatore che ci comunica che addirittura congelano i tamponi per 7 giorni prima di analizzarli….inoltre nessuno e ripeto nessun sorvegliante nessun medico dell’igiene pubblica ha mai tentato di chiamarmi, io positiva e lasciata a me stessa, nessuno mi chiede delle mie condizioni, nessuno chiede delle mie figlie o di mio marito…nessuno…poi arrivano i dati giornalieri, ma come si fa? non sono stati refertati i tamponi di 7 giorni fa….nessuno sorveglia nessuno…. eppure c’è chi come Lei o alcune persone di dominio pubblico viene sottoposto al tampone e dopo poche ore ha l’ esito e sicuramente sarà tenuto giustamente sotto stretto controllo medico….come dovrebbero avere diritto tutti….ma

non io, non noi,

e così come molte altre persone che conosco….

mai più caro presidente Bonaccini accetterò in modo volontario di sottopormi ad un test per tutelare il prossimo perchè credo che prima di creare certe iniziative che sembrano anche giuste occorre avere gli strumenti per non abbandonare nessuno al proprio destino….

Nel caso abbia letto il mio sfogo….La ringrazio​ e Le auguro una buona guarigione….io intanto continuo ad attendere che il sistema possa tornare a funzionare sperando di star bene con la mia adorata famiglia.

Buona serata

Lettere firmata

Sassuolo (Modena)