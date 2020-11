Pre e post scuola alle materne di Fiorano Modenese

La Giunta comunale di Fiorano Modenese ha deciso di riattivare il pre-scuola e post-scuola delle scuole dell’infanzia, definendone i criteri con delibera n. 101 del 29 ottobre 2020.

Il servizio pre e post-scuola è già presente alla scuola primaria, ma non ancora stato attivato in quella dell’infanzia per ragioni legate alle misure anti-covid.

La Giunta comunale, consapevole dell’importanza di questo servizio per le famiglie, per velocizzare i tempi, ha stabilito di non attendere di essere nelle condizioni di attivare il pre e post scuola in tutte le scuole contemporaneamente, ma di far ripartire il servizio scuola per scuola, non appena si disponga del personale sufficiente per ciascuna, iniziando dai plessi che hanno registrato un maggior numero di iscrizioni al servizio stesso.

Non è immediato né facile individuare gli educatori da impiegare in questo servizio, per cui la sua attivazione dipenderà dal reperimento del personale necessario per svolgere il servizio in piena sicurezza.

Seguendo la normativa nazionale contro il rischio epidemiologico Covid-19 per l’organizzazione del servizio in sicurezza nelle scuole dell’infanzia, si è data priorità al mantenimento della stessa sezione “bolla” che viene riservata agli alunni durante il tempo scolastico: i bambini iscritti al prolungamento e frequentanti la stessa sezione scolastica non verranno quini suddivisi né accorpati ad altri alunni, ma rimarranno insieme anche durante i momenti di pre e post scuola. Questo richiede l’assegnazione di un educatore per ogni sezione di scuola dell’infanzia e il reclutamento di numerosi operatori in aggiunta al personale disponibile.

Dove non sarà ancora attivato il prolungamento orario (quindi ad oggi in tutte le scuole), il tempo scuola resta confermato dalle 8.00 alle 16.00 per consentire nel frattempo una più agevole organizzazione familiare.

La ripartenza del prolungamento orario prevedrà invece, nelle scuole interessate, il recupero del tempo scolastico dalle 8.30 alle 16.30.

Il pre-scuola sarà disponibile quindi dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e il post-scuola funzionerà dalle ore 16.30 alle ore 18.00, per consentire le attività di pulizia e igienizzazione degli spazi utilizzati da parte dell’istituzione scolastica.

Dell’attivazione del servizio nelle singole scuole verrà data ampia informazione a tutti gli iscritti ai servizi e ai frequentanti la scuola dell’infanzia.

La fascia del pre-scuola, per la quale le richieste sono di molto superiori rispetto al post scuola, avrà la priorità: si ripartirà in tutte le sezioni in cui si registra almeno un alunno iscritto.

Una volta assicurato il pre-scuola, il post-scuola sarà attivato, se sarà disponibile il personale educativo necessario, per le sezioni in cui sono presenti almeno quattro iscritti al servizio.

Le iscrizioni raccolte ad oggi per pre-scuola e post-scuola rimangono valide a tutti gli effetti: non sarà necessario che le famiglie presentino una nuova richiesta. Diverse saranno, però, secondo la delibera n. 101/2020, le condizioni di pagamento, una volta ripartiti i servizi: la tariffa annuale del pre-scuola verrà riproporzionata secondo le effettive settimane di funzionamento; mentre la tariffa mensile del post-scuola sarà addebitata a tutti gli iscritti, senza riduzioni per la parziale o mancata fruizione del servizio.

