Quattro Castella: auto esce di strada e si capovolge, ferito il conducente

Oggi in località Orologia di Quattro Castella, sulla SP 23, denominata Via Togliatti , appena dopo la zona industriale, alle ore 11,15 circa, un autovettura OPEL Astra condotta da un 50 enne di Quattro Castella, è uscita di strada per poi ”capottatsi” al centro della carreggiata bloccando il traffico a quell’ora piuttosto intenso.

Il conducente dell’auto, che viaggiava in direzione Montecavolo verso Rivalta, ha perso prima il controllo del veicolo per poi finire nel fosso a lato strada e successivamente ribaltarsi e proseguire sull’asfalto cappottata.

Il tutto per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche (al momento non risultano coinvolti altri veicoli).

Il conducente ha riportato delle importanti lesioni fisiche, ma era rimasto cosciente: è stato portato all’Ospedale di Reggio Emilia da una autoambulanza.

Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche che coordinate dalla Centrale Radio Operativa hanno fatto i rilievi di legge e con il supporto di una pattuglia dei colleghi della Polizia Locale di Reggio Emilia hanno deviato, per oltre 1 ora, il traffico sulla SS 63 all’altezza di Montecavolo e Rivalta, tranne quello dei residenti in loco.

Sul luogo sono intervenuti un Ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella, i Vigili del Fuoco ed una pattuglia dei Carabinieri Forestali.

Il veicolo è stato rimosso dalla ditta CISA di Reggio Emilia che poi ha provveduto a ripulire la strada.

Alle 13,00 circa il traffico sulla SP 23 è stato riaperto.