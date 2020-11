Per una notte in A1 chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna

Per una notte in A1 chiusa la stazione di Sasso Marconi nord,...

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-600, sarà chiusa l’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi nord, verso Firenze.