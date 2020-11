Auto in sosta con vetri spaccati a Guastalla, indagano i carabinieri

Ieri intorno alle 22:00, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Guastalla si sono portati in via Ugo Foscolo in paese dove un cittadino aveva segnalato danni alla propria autovettura Audi Q7. Sul posto i militari hanno accertato che oltre all’auto del richiedente anche altri tre automezzi parcheggiati nei pressi (una ford Chia, una Mercedes classe A e un fiat Ducato) presentavano analoghi danni.

Secondo quanto preliminarmente accertato dai carabinieri di Guastalla, che al riguardo stanno conducendo le indagini in ordine al reato di danneggiamento aggravato, l’autore del gesto avrebbe agito utilizzando una mazza per danneggiare le auto infrangendo i vetri.