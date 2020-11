Gualtieri: furto in profumeria del centro commerciale Ligabue

Poco prima delle 4.30 di oggi, 10 novembre, i carabinieri della stazione di Gualtieri, su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in paese in via Giacomo Matteotti per un soprallugo di furto consumato all’interno di una profumeria del centro commerciale Ligabue.

Ignoti ladri, calatisi dal tetto previa effrazione di un lucernario, sono entrati nei locali che ospitano la profumeria da dove hanno asportato vari profumi e altra merce in corso di esatto inventario. I malviventi si sono quindi dileguati passando dalla porta antipanico che hanno aperto dall’interno. I danni, nell’ordine di diverse migliaia di euro, sono in corso di esatta quantificazione. Nonostante le immediate ricerche avviate nella bassa reggiana, i malviventi sono riusciti a fuggire. Sui fatti i carabinieri hanno avviato le indagini per il reato furto aggravato a carico di ignoti.