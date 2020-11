Furto di canapa sativa a Medicina: individuati i presunti autori

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno rintracciato gli autori di un furto di canapa sativa che di recente era stata rubata nel terreno di un’azienda agricola situata in zona. La scoperta è avvenuta ieri pomeriggio, durante i servizi di controllo del territorio che i militari stavano svolgendo in Piazza Nazario Sauro, con particolare riferimento alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” per verificare il rispetto dei provvedimenti anti Covid-19 da parte dei cittadini.

Transitando per la piazza, i Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno trovato due giovani in possesso di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana. Nonostante il modesto quantitativo di droga rinvenuto, 4 grammi circa, l’attenzione dei militari si è focalizzata sul tipo di marijuana, simile a quella rubata a un’azienda agricola che la stava coltivando legalmente. Le ipotesi dei militari sono state confermate da altri approfondimenti investigativi che hanno portato all’identificazione di tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, responsabili di furto aggravato in concorso, per aver scavalcato la recinzione dell’azienda agricola e rubato le piantine di canapa al fine coltivarla abusivamente in casa mediante attrezzi agricoli per uso domestico acquistati privatamente, come la serra, le lampade e le ventole per l’areazione dei locali.

La sostanza stupefacente rinvenuta a casa dei due maggiorenni sottoposti a perquisizione domiciliare è stata sequestrata e affidata ai tecnici di laboratorio del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.