Riapertura parziale via Vittorio Veneto a Fiorano

In anticipo rispetto a quanto comunicato a fine ottobre, sono terminati i lavori di pavimentazione stradale e riqualificazione dei marciapiedi in via Vittorio Veneto. Già a partire da domani sabato 14 novembre, il tratto della via centrale di Fiorano Modenese, dalla rotonda di via Santa Caterina a via Gramsci e via del Santuario verrà riaperto al transito per chi viene da Spezzano.

I lavori di riqualificazione della via e del centro proseguiranno nei prossimi giorni e, a seguito dell’avanzamento del cantiere, sarà vietato il transito nel tratto tra via Gramsci e il civico 80 di via Vittorio Veneto e istituito il doppio senso di circolazione nel tratto della via centrale tra via Marconi e il civico 80.

Continua poi il divieto di transito su tutta via Veneto ai mezzi di SETA, per cui è confermata la deviazione sul percorso alternativo.