Anziani maltrattati: Fiorini (Lega), orrore, punire duramente responsabili

“I maltrattamenti a danno di anziani scoperti in una casa di cura collocata prima a Valsamoggia, poi a Zocca, fanno orrore. E’ necessario avviare una poderosa campagna di controlli su tutte le strutture che, in Italia, ospitano gli anziani, e punire severamente comportamenti indegni a danno di chi, invece, dovrebbe essere accudito e protetto”.

Lo dichiara la parlamentare della Lega Benedetta Fiorini.

“Un sentito ringraziamento ai carabinieri del Nas e alla Procura bolognese – sottolinea Fiorini – per l’operazione portata a termine. E’ ancora più orribile che i protagonisti di questi comportamenti inaccettabili abbiano osato sfruttare a vantaggio delle loro condotte vessatorie, ingiuriose e violente, questo momento di difficoltà provocato dall’emergenza Covid. Purtroppo, non è la prima volta che sul nostro territorio vengono scoperte condotte simili: chiediamo dunque al governo di intervenire con verifiche a tappeto. Tolleranza zero per chi maltratta i più deboli: gli anziani rappresentano le radici della nostra società. Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione su quanto avvenuto”.