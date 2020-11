Conclusi i lavori di pavimentazione anti-trauma dei giochi nei parchi di Soliera

Sono terminati i lavori di installazione delle prime pavimentazioni anti-trauma sotto le altalene di alcuni spazi verdi di Soliera: il parco della Resistenza, il parco Saragat, quello di via Arginetto, il parco presso il Centro Civico di Sozzigalli e il parco Marianela di Limidi. La ditta Italian Garden, che in estate aveva già messo in sicurezza le altalene della scuola materna Muratori, proseguirà i lavori negli altri parchi cittadini, garantendo anche la manutenzione di tutti i giochi.

“Mettiamo in campo una riqualificazione complessiva delle numerose aree di svago di cui disponiamo”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente Katia Mazzoni. “Un progetto che si svilupperà in tre anni, assicurando una continuità nel monitoraggio e che produrrà effetti positivi nella qualità del tempo libero di tanti nostri concittadini, in special modo i più piccoli”.