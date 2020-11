Coronavirus, 34.283 nuovi casi e 753 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 34.283 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 32.191) i nuovi contagiati a fronte di un aumento dei tamponi a 234.864. Nuovo record per quanto riguarda i decessi: i morti nelle ultime 24 ore sono 753 (ieri erano stati 731 decessi). E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Il totale degli attualmente positivi tocca oggi quota 743.168, con incremento giornaliero di 9.358. Significativo il numero dei guariti: 24.169. Sul fronte ospedaliero, il numero dei ricoverati sale ancora a 33.504 (+430), di questi 3.670 (+58) si trovano ricoverati in terapia intensiva. Coloro che sono in isolamento domiciliare sono invece705.994. La regione più colpita si conferma essere la Lombardia con 7.633 nuovi contagiati (ieri erano 8.448), seguita da Campania (3.657) e Piemonte (3.281).

(ITALPRESS).