Gli Assessori dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord ringraziano associazioni e realtà locali di carattere sportivo

Gli Assessorati allo Sport dei Comuni dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord intendono esprimere la propria gratitudine e vicinanza a tutte le associazioni e realtà locali di carattere sportivo che, con grande spirito di adattamento e voglia di fare, hanno adeguato le proprie attività alle esigenze di tutela e di sicurezza dei propri iscritti e lavoratori.

Sappiamo tutti che in considerazione del peggioramento della situazione pandemica, sono state istituite ulteriori limitazioni che non consentono o rendono difficile lo svolgimento di molte discipline sportive. In questo momento, le attività sportive che stanno continuando hanno un ruolo fondamentale per il benessere psicofisico derivante dall’attività motoria e dal gioco di squadra, e devono sempre essere svolte seguendo scrupolosamente le linee guida dettate dalla normativa attualmente in vigore. Pertanto, come già avviene nella maggior parte dei contesti locali, siamo convinti che la responsabilità da parte di tutti sarà uno degli elementi fondamentali per farci uscire prima da questa situazione, e ripartire ancora più positivi e con voglia di fare sport tutti assieme.

(Assessore Andrea Resca – Comune di Camposanto , Assessore Mattia Zapparoli – Comune di Cavezzo, Assessore Aldo Stefanini – Comune di Concordia, Assessore Beatrice Ferrarini – Comune di Finale Emilia, Assessore Stefano Bonfatti – Comune di Medolla, Sindaco con delega allo Sport Alberto Greco – Comune di Mirandola, Sindaco con delega allo Sport Michele Goldoni – Comune di San Felice, Assessore Elisa Spaggiari – Comune di San Possidonio, Assessore Matteo Borghi – Comune di San Prospero)