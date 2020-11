Dal 24 i lavori in viale Biondo a Carpi per il senso unico e 110 stalli

Salvo imprevisti, e meteo permettendo, martedì 24 novembre inizieranno come annunciato i lavori per l’istituzione di un senso unico di marcia in viale Nicolò Biondo, nel tratto fra gli incroci con le vie Cabassi-Dallai e Volturno-Cavour, in direzione Sud (verso via Marx). La durata dei lavori per la nuova segnaletica orizzontale e verticale, compresa la creazione di 110 nuovi stalli (in parte a disco orario), è stimata in circa tre settimane, con alcune temporanee chiusure alla circolazione che non dovrebbero interessare le strade laterali.

Con la nuova viabilità, chi percorrerà viale Biondo da Sud, all’incrocio con le vie Cavour-Volturno non potrà più proseguire verso Nord, dovendo svoltare o a destra (via Cavour) o a sinistra (via Volturno), con diritto di precedenza rispetto a chi proviene dal nuovo senso unico: in quell’incrocio infatti verrà introdotto lo “Stop” per chi percorre viale Biondo in direzione Sud.

In particolare in via Volturno sarà sistemata la segnaletica orizzontale (pista ciclabile, attraversamenti pedonali, ecc), modificata la precedenza nell’incrocio Volturno-Carducci e reso più sicuro l’attraversamento ciclo-pedonale da Carducci a Volturno, lato via Garagnani. La pista ciclabile esistente sarà allargata in modo da permettere il doppio senso di circolazione delle bici, senza separazioni fisiche (cordoli).