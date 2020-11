Maranello: donne ed economie, incontro in streaming

Italia ed Europa a confronto su donne ed economie. Mercoledì 25 novembre alle ore 21 è in programma un incontro in streaming per approfondire il tema sempre più attuale della parità di genere nel mondo del lavoro. Ne discutono Gabriella Gibertini, imprenditrice e vice – presidente AssHotel Emilia-Romagna e Michele Antoniazzi, direttore risorse umane Ferrari S.P.A.). Modera Rita Tocco Taccini, imprenditrice e titolare dell’azienda Free Color s.r.l. La Ferrari S.P.A., è stata la prima azienda italiana ad equiparare gli stipendi delle donne a quelli degli uomini, in vista di un processo inclusivo e di parità di genere ancora non completato in Italia.

Sul tema si confrontano due imprenditrici e il manager delle risorse umane dell’azienda. L’incontro è trasmesso in modalità streaming: è possibile seguirlo in diretta sul canale Youtube dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e sulla pagina Facebook ‘Vista sull’Europa’. L’iniziativa rientra nella seconda edizione di “Vista sull’Europa”, ciclo di appuntamenti a cura di Roberta Biagiarelli.