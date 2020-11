Martedì scorso 24 novembre, i carabinieri della Compagnia di Sassuolo, nel corso dei diversi servizi di controllo sul rispetto delle disposizioni anti contagio, hanno sanzionato tre persone nei pressi di un esercizio pubblico di via Regina Pacis. Tre sanzioni amministrative sono state invece elevate a Marano sul Panaro e due a Vignola dai carabinieri della locale Tenenza. In quest’ultimo caso la sanzione è stata elevata per assembramento in violazione del DPCM.