Lavori in corso su cinque strade provinciali nella Bassa

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi – nell’ambito dell’appalto per gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento – sono stati programmati lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali sulle Sp 111 Asse di Val d’Enza, Sp 1 Poviglio – Brescello, Sp 5 Novellara – Reggiolo, Sp 68 Ponte Forca – San Giovanni della Fossa e Sp 40 Castelnovo Sotto – Cadelbosco – Bagnolo, nei comuni di Poviglio, Brescello, Novellara, Reggiolo, Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra e Bagnolo in Piano. Per consentire lo svolgimento in sicurezza di tali lavori, saranno possibili sensi unici alternati regolati da movieri, o da impianto semaforico, e si viaggerà con limite di velocità a 30 km/ora nei tratti interessati dall’attività di cantiere.