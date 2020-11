Sanzioni anche in Appennino durante i controlli dei Carabinieri sul rispetto delle disposizioni anti contagio

La stazione Carabinieri di Pievepelago, nell’ambito dei controlli sul rispetto delle disposizioni anti contagio, lunedì scorso ha elevato due sanzioni amministrative, mentre quella di Fanano, nel corso dell’intera giornata ne ha elevato altre tre. Si tratta di persone tra i 30 e i 60 anni, trovate in giro fuori dal comune di residenza, senza alcuna giustificazione.

Il 25 novembre, nel pavullese, i militari della stazione di Serramazzoni hanno elevato una sanzione amministrativa ad un 22enne, anche in questo caso trovato in giro fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. LO stesso giorno altre due sanzioni sono state elevate dai carabinieri della stazione di Pievepelago, anche in questi casi per essersi trovati in giro, fuori dal comune di residenza, senza giustificato motivo.