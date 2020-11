Oggi alle 18 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in A13 in direzione Nord al km 11,00 per un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Nella collisione un veicolo ha perso il controllo ribaltandosi. Una persona incastrata all’interno della vettura è stata soccorsa e poi trasportata dal 118 al Maggiore a Bologna. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza le due auto incidentate entrambe alimentate a GPL. Sul posto anche Polstrada e Aspi.