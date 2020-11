Hub in Villa: workshop gratuiti su circuiti e stampa 3D

Hub in Villa di Formigine propone due laboratori online gratuiti, divertenti e creativi per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni; i workshop “tecnologici” sono realizzati dall’associazione Lumen.

S’inizia giovedì 3 dicembre, alle ore 16, con “Modellazione 3D” e si prosegue con “Tinkercad Circuits” in programma per le ore 16 del 9 dicembre. I laboratori sono gratuiti, ci si iscrive fino al giorno prima; info e prenotazioni: giovani@comune.formigine.mo.it

I laboratori sono pensati per divertire ma anche per consegnare conoscenze e elementi spendibili nel proprio percorso di apprendimento. In questo modo ragazze e ragazzi si avvicinano più facilmente alle materie tecniche, se ne interessano, apprezzano e desiderano approfondire tematiche scientifiche: le attività di tipo STEAM si configurano come un modo estremamente potente ed efficace per stimolare gli interessi dei giovani, l’impegno e la comprensione delle materie scientifiche e lo sviluppo della creatività.