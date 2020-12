Alle ore 11:00 circa i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra in via Galliera ad Argelato per un incidente stradale che ha visto coinvolti un autocarro ed una bicicletta. La signora in sella alla bicicletta nell’urto è stata sbalzata, mentre la bici è finita sotto la ruota anteriore del camion. Il 118 ha soccorso la ferita e l’ha trasportata all’ospedale Maggiore. Presenti anche Polizia Stradale e Polizia Locale per rilievi e viabilità.