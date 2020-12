La Biblioteca Crovi attiva un servizio di consegna a domicilio di libri, Dvd e riviste

Un nuovo, importante servizio viene attivato dalla Biblipoteca comunale “Raffaele Crovi” di Castelnovo Monti. A partire dal 3 dicembre infatti, è disponibile l’attività di recapito a domicilio per le persone over 65 e con difficoltà a spostarsi autonomamente o affette da patologie croniche. Potranno richiedere e vedersi consegnati direttamente a domicilio, in piena sicurezza, libri, dvd e riviste in prestito. La consegna dei materiali avverrà ogni giovedì a cura di un operatore della biblioteca. Le richieste dovranno essere effettuate telefonicamente al numero 0522 610204 e, a seguito della verifica della disponibilità del materiale richiesto, sarà possibile accordarsi per la data e l’orario della consegna. Allo stesso modo si potrà procedere per la restituzione.

Come per il prestito ordinario i libri andranno restituiti dopo 30 giorni mentre i dvd e le riviste dopo 15 giorni. Il materiale consegnato è sicuro perchè precedentemente posto in quarantena così come da indicazioni ministeriali. Qualora l’utente non fosse presente all’appuntamento fissato per la consegna a domicilio, il materiale verrà riportato presso la biblioteca e reso nuovamente disponibile al prestito.

La Biblioteca di Castelnovo è tra le prime in provincia ad attivare un servizio di questo tipo, con l’obiettivo di essere più vicina possibile agli utenti soprattutto di fasce deboli della popolazione, e in attesa che si possano riaprire anche i servizi in presenza.