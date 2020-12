Passato, presente e futuro di Maserati dalla A alla Z per celebrare i 106 anni del Brand

Quest’anno le luci del palcoscenico mondiale della mobilità si sono accese su Maserati e il Brand è entrato in una nuova fase della sua storia guidato dall’audacia tipica del suo DNA.

Si fondono la celebrazione del passato e lo sguardo al domani.

Oggi, giorno dell’anniversario del Marchio, Maserati celebra le sue radici, la sua storia ultracentenaria e guarda al futuro. Esattamente 106 anni fa Alfieri Maserati, insieme ai fratelli Ettore ed Ernesto, costituiva la “Alfieri Maserati” con sede al numero 1A della centralissima via de’ Pepoli a Bologna.

“Maserati dalla A alla Z” un video, un viaggio, dove le immagini, che si susseguono a ritmo serrato, raccontano in modo avvincente lo spirito del Brand e la costante ricerca di performance, innovazione ed esclusività. Il racconto segue il ritmo dell’alfabeto ed elenca quello che è stata Maserati e ciò che sarà.

“Partiamo dalle nostre radici per costruire il nostro futuro” sottolinea Davide Grasso, CEO Maserati. “Siamo orgogliosi di aver dato prova di saper vivere il nostro presente guidati dall’audacia di chi guarda con fiducia il domani, nonostante le difficoltà. Il 2020 è l’anno che ha segnato l’inizio di una nuova Era per il nostro Brand e, mai come ora, abbiamo necessità di essere autentici e di ritornare ai valori senza tempo del Marchio per affrontare con energia le sfide che ci attendono. Per Maserati questo è un momento di costruzione: la costruzione del nostro futuro.”

Maserati Brand Movie

Il film “Maserati A-Z” è la celebrazione del Marchio. Un cortometraggio che mette in mostra i diversi elementi che rendono Maserati audace. La narrazione è scadenzata dalle lettere dell’alfabeto ed è la summa perfetta del passato, del presente e del futuro del Brand.

Durante 4 minuti di pellicola si alternano oltre 30 modelli e un cast moderno ed eclettico che trasmette uno spirito senza tempo grazie ad immagini di forte impatto visivo.

La Colonna Sonora è uno special “Maserati Mix” dell’iconico brano “The Chase” di Giorgio Moroder.

The Maserati Alphabet: l’alfabeto dell’audacia

A – Alfieri

B – Bora, Boomerang, Biturbo

C – Customise

D – Design

E – Electrification

F – Fast

G – GranTurismo

H – Heartbeat

I – Innovation

J – Just one Look

K – Keep Dreaming Big

L – (True) Love

M – Made in Modena

N – Nettuno

O – Original

P – Passion

Q – Quattroporte

R – Rebel

S – Sound

T – Trident

U – Unorthodox

V – Visceral

W – Winning in Style

X – Xtravagant

Y – Yours Forever

Z – Zooming into the Future

L’alfabeto Maserati celebra il passato, il presente e il future della Casa del Tridente.

Il filmato mostra i molti elementi che rendono Maserati audace e termina anticipando i modelli di domani.

La lettera Z significa “Zooming into the Future”: il Brand è protagonista con nuove vetture, innovazioni e progetti rivoluzionari. Sono già i giorni della proiezione verso il futuro.