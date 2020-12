Educazione civica per la Scuola Primaria”: giovedì 3 dicembre il webinar gratuito con Enrica Amplo

Educazione civica per la Scuola Primaria”: giovedì 3 dicembre il webinar gratuito...

È in programma giovedì 3 dicembre, alle 18.30, il webinar gratuito “Educazione civica per la Scuola Primaria: cittadini consapevoli nell’era di internet” tenuto da Enrica Amplo. L’appuntamento dura due ore ed è parte del ciclo “Web, didattica e cittadinanza digitale”, il programma di incontri online proposto dal Comune di Fiorano Modenese e dall’associazione Lumen di Casa Corsini, rivolto a educatori, insegnanti e formatori. Per informazioni: info@casacorsini.mo.it

I prossimi appuntamenti sono “Introduzione al pensiero computazionale e al coding” (Claudia Canali, mercoledì 9 dicembre ore 17,30 – 18,30), “Educazione civica per la Secondaria di primo grado: cittadini consapevoli nell’era dell’intelligenza artificiale” (Enrica Amplo, giovedì 10 dicembre ore 18,30 – 20,30) e “Educazione civica per la Secondaria di secondo grado: cittadini consapevoli nell’era dei big data” (Enrica Amplo, giovedì 17 dicembre ore 18,30 – 20,30).

Claudia Canali è professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Unimore e responsabile dell’organizzazione e della promozione del progetto “Ragazze Digitali”.

Enrica Amplo (“La Tata Robotica”) è laureata in Ingegneria meccatronica e specializzata in tecnologia educativa.