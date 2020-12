Giovedì l’anagrafe di via Santi a Modena chiusa per circa un’ora

La mattina di giovedì 3 dicembre l’Anagrafe di via Santi 40 a Modena chiude anticipatamente al pubblico per consentire agli operatori di partecipare a una assemblea sindacale. Gli sportelli si fermano dalle 11.45 alle 13 per poi riaprire regolarmente nel pomeriggio dalle 14 alle 18. Gli appuntamenti presi nell’orario dell’assemblea per carte d’identità elettroniche e autentiche di firma sono già stati rifissati con gli interessati.

Per i servizi demografici restano comunque normalmente aperti al pubblico nel consueto orario l’Ufficio Elettorale, lo Stato civile e l’Ufficio Residenze.

Nel rispetto delle misure anti Covid-19 all’Anagrafe si entra con ingresso contingentato su appuntamento, massimo 10 persone alla volta. È obbligatorio l’uso di mascherina e il mantenimento della distanza di almeno un metro. Occorre seguire le disposizioni degli operatori e le indicazioni di ingresso e uscita.

Informazioni online sul sito web (www.comune.modena.it/anagrafe).