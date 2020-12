“Innovation Days” on line sino a sabato 5 dicembre

Prosegue fino a sabato 5 dicembre la seconda edizione di “Innovation Days”: la settimana dedicata all’orientamento scolastico e all’Educazione all’Imprenditorialità completamente online.

Andrea Fabris, Segretario Generale del Sassuolo Calcio, Antonio Panini, figlio di Giuseppe il re delle Figurine Panini, Andrea Debbia, l’imprenditore fioranese che ha avviato un’azienda partendo da un garage e Micaela Magiera, figlia d figlia del Maestro Leone Magiera e Mirella Freni, nomi che fanno già parte della grande storia del melodramma, saranno i prossimi protagonisti della seconda edizione di Innovation Days, il programma di orientamento rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori del Distretto Ceramico e Provincia di Modena che mira ad affiancare lo studente nella scelta del proprio percorso lavorativo. Innovation Days è promosso dalle Associazioni Viceversa e Uciim, con il patrocinio del Comune di Sassuolo e Confindustria Ceramica e il sostegno di Esmalglass- Itaca Group.

Tutti i giorni, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/innovationdaysproject saranno trasmessI tre contributi video, tra dirette streaming e video pre-registrati, con ospiti di rilievo del mondo dell’economia e della formazione, per aiutare lo studente ad affrontare il processo decisionale riguardo il proprio futuro professionale in maniera più consapevole ponendosi da facilitatore dell’incontro tra il mondo della scuola a quello delle imprese, del lavoro e delle professioni. Sulla pagina è inoltre possibile visionare tutti i contributi video trasmessi nei giorni scorsi, con storie imprenditoriali, consigli e suggerimenti da parte di startupper, giovani imprenditori, manager, aziende del territorio che offriranno agli studenti una pluralità di visioni e punti di vista sulle previsioni future di lavoro e formazione. Tra gli argomenti affrontati: ricerca attiva del lavoro, lo sviluppo delle competenze “chiave” necessarie alla loro futura occupabilità, le abilità richieste dal mercato del lavoro, il mondo del lavoro e le occupazioni disponibili sul mercato attuale.

Tavola rotonda 5 dicembre

La settimana dell’Orientamento Scolastico si concluderà sabato 5 dicembre alle ore 10:30, con la Tavola Rotonda dal titolo “L’Orientamento scolastico e professionale come risorsa per il futuro dei giovani” sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/innovationdaysproject

Partecipanti:

Saluti di Corrado Ruini – Assessore Istruzione Comune di Sassuolo

Armando Meletti – EsmalGlass Itaca Group

Federica Gherardi – Its Maker Modena

Gregorio Schenetti – Marketing Manager presso Target Group

Enrica Gibellini – Confindustria Ceramica

Simone Gardella – Ceo di Elocal

Davide Pizzo – Issam Istituto Superiore di Scienza dell’Automobile Modena

Modera: Prof.ssa Alessandra Borghi – Presidente Associazione Uciim – Modena-Sassuolo

Scarica il programma: https://www.viceversa-go.it

IN DIRETTA su https://www.facebook.com/innovationdaysproject