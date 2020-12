Mirandola: in Sindaco all’inaugurazione del nuovo impianto di ventilazione di LivaNova

“Il biomedicale, anche in un momento non facile come quello attuale, riesce ad offrire quella luce e quella speranza in grado di consentire a Mirandola e ad un intero territorio, di intravedere nuovi stimoli di crescita concreta.” Queste le parole con cui nei giorni scorsi il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, ha voluto salutare presso l’azienda LivaNova, l’inaugurazione del “Nuovo impianto di ventilazione, magazzino prodotto finito”.

Con il primo cittadino erano presenti, oltre ai dirigenti dell’importante realtà produttiva LivaNova, Marco Dolci Senior Vice President Operation e R&D e Luca Scalmana Operations Director Mirandola Plant, anche il Parlamentare mirandolese On. Guglielmo Golinelli, l’Assessore alle Politiche economiche del Comune di Mirandola Giuseppe Forte, l’Assessore all’Innovazione del Comune di mirandola, Marina Marchi.

Si è trattato di una giornata speciale per lo stabilimento mirandolese, hanno voluto ricordare i dirigenti LivaNova. L’impianto di ventilazione rappresenta il compimento di un progetto importante anche dal punto di vista economico dato che per la sua realizzazione è stato investito un milione di euro. L’impianto è costituito da un gruppo di mandata di aria di ventilazione da 160.000 metri cubi/ora e da un gruppo di estrazione che ha una portata leggermente inferiore per garantire una leggera sovrappressione del magazzino. L’aria di mandata è a “tutta aria esterna” ed è tratta per garantire le corrette temperature di stoccaggio e di confort operativo degli operatori. L’azienda con l’operatività di questa tipologia di magazzino dimostra di essere all’avanguardia nel settore biomedicale aggiungendo valore aggiunto all’importanza della centralità di Mirandola per il cardiopolmonare.

“Il settore biomedicale – ha detto il Sindaco – è in fase di sviluppo avanzato per le tante innovazioni che si stanno effettuando per supportare le nuove ordinazioni in aumento. Uno sviluppo che incrementerà il valore aggiunto di un settore, che senza peccare, potremmo definire nostro e che va ad arricchire tutto il territorio. L’impianto di ventilazione che abbiamo avuto l’onore di inaugurare è la parte visibile del grande lavoro innovativo che LivaNova sta realizzando dal momento del terremoto 2012. Non a caso gli sforzi di questa importante azienda, non solo a livello italiano, rispecchiano la volontà di concentrarsi verso un obiettivo lungimirante che continuerà ad alimentare l’occupazione in ambito locale dando nuovo e rinvigorito spirito di risveglio per la nostra città dei Pico. L’impianto assicurerà il lavoro nelle condizioni migliori e nel rispetto dei dipendenti, valore aggiunto per l’azienda, nonché parte della “famiglia LivaNova”, Non posso dunque che esprimere il mio ringraziamento e la mia stima, a chi guida l’azienda, per le sue competenze espresse e a tutti i dipendenti che col loro importante lavoro riescono a fare conoscere la nostra città al di fuori dei confini del nostro comune e pure italiani.”