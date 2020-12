Allerta arancione in regione per pioggia e vento

Rimane perturbato il meteo in Emilia-Romagna, dove da due giorni piove e nevica. Per domani, venerdì 4 dicembre, è previsto un intenso flusso di correnti meridionali che ha portato Arpae e Protezione civile a diramare un’allerta arancione: piogge intense lungo i crinali appenninici, venti forti sempre sui crinali, nella fascia pedemontana e sulla costa, in particolare quella settentrionale. In questa fascia i mari saranno mossi al mattino con moto ondoso in aumento fino ad agitato.