Castelnovo Sotto: “leggete una storia e speditela, tutti potranno ascoltarla sui social del Comune e della Biblioteca”

Si intitola “Racconti nella notte più lunga che ci sia” l’iniziativa lanciata dalla biblioteca di Castelnovo di Sotto. Con lo slogan “Leggere è un viaggio e può condurre ovunque si desideri”, si invitano i cittadini a combattere l’emergenza Covid con la creatività.

In pratica viene chiesto ai castelnovesi di realizzare un video casalingo, della durata massima di 8 minuti, mentre si legge un libro, si recita una filastrocca o si racconta una storia. All’inizio della registrazione occorrerà presentarsi e citare il titolo della storia che si sta per leggere. Per completare l’opera bisognerà poi inviare il filmato, entro le ore 18 del 10 dicembre, all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it attraverso we-transfer.

I video realizzati saranno pubblicati sulle pagine Facebook “Città di Castelnovo di Sotto” e “Biblioteca comunale di Castelnovo di Sotto” a partire dalle ore 12 di sabato 12 dicembre.