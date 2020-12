Chiuso per le feste

Dal 20 Dicembre al 6 Gennaio sarà vietato spostarsi per le feste (anche tra regioni gialle).

Resterà sempre possibile muoversi verso il comune di residenza o domicilio.

Bar e ristoranti aperti a pranzo per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ovviamente essendo in vigore in quei giorni il divieto di spostamento potranno accogliere solo clienti residenti nel Comune e nella misura già prevista di quattro commensali al massimo per tavolo.

Anche nelle Regioni gialle o prossimamente “ingiallite” dalle 18 ristoranti e bar dovranno chiudere mantenendo il solo servizio di asporto.

Chiuse le piste da Sci e vietati i cenoni in albergo.

Stavate pensando di “scappare” alle restrizioni via mare? In quel caso sappiate che è previsto lo stop alle crociere.

La messa della notte di Natale sarà celebrata al massimo per le 20:30 in tempo per far rispettare il coprifuoco che resta alle 22 anche nelle notti del 24 e del 31 Dicembre.

(Claudio Corrado)