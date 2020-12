Folgorato durante lavori sul tetto di azienda a San Martino in Rio: grave un operaio

Questa mattina intorno alle 9:45, presso una ditta metalmeccanica in via Puccini a San Martino Rio, due operai di una ditta esterna sono rimasti folgorati durante lavori sul tetto. Si tratta di 39enne soccorso dai Vigili del fuoco con l’ausilio di autoscala e ricoverato al Santa Maria di Reggio in codice 3, e di un 37enne, pure lui trasportato al Santa Maria Nuova in codice 1 per accertamenti. Sul luogo dell’infortunio, oltre a due squadre dei Vigili del fuoco da Reggio Emilia con autoscala, i carabinieri, l’automedica del 118, la Medicina del lavoro di Correggio ed Enel distribuzione.