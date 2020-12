Il sindaco di Bologna, Merola e la vicesindaca, Orioli circa il Parco della Giustizia all’ex Staveco

Il sindaco Virginio Merola e la vicesindaca con delega all’Urbanistica Valentina Orioli dopo la firma della convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio per la realizzazione del Parco della Giustizia nell’area dell’ex caserma Staveco:

“Siamo veramente soddisfatti per la convenzione che è stata stipulata oggi tra Ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio per la realizzazione del Parco della Giustizia alla Staveco. Lo stanziamento di 105 milioni di euro dimostra l’impegno concreto per arrivare a un risultato importante sia per Bologna che per lo Stato visto che consentirà di risparmiare sugli affitti. Un investimento sulla nostra città per cui ringraziamo il ministro Bonafede che in questi anni ha dato impulso al progetto. Da parte del Comune di Bologna ci sarà la massima collaborazione ai lavori del tavolo tecnico, con l’obiettivo di realizzare un progetto significativo, che valorizzi l’accesso alla collina restituendo alla città un contesto storico e paesaggistico prezioso”.