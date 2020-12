Modifica a circolazione e sosta in via San Michele

Modifica alla circolazione stradale in via San Michele, a partire da oggi e fino al 31 dicembre prossimo, dalla progressiva km. 2+801 alla progressiva km. 3+146 per consentire la realizzazione di condutture sotterranee ad uso acquedotto. Da oggi e fino a giovedì 31 dicembre compreso, il tratto di strada interessato dai lavori sarà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Nel tratto interessato dai lavori, inoltre, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione