“Steam Education” ai saluti! Ultimi laboratori gratuiti per il progetto regionale

Si conclude con quattro laboratori online gratuiti, in programma nel periodo che va dall’11 al 17 dicembre 2020, il progetto “Steam Education per la preadolescenza” attuato dall’Associazione Lumen presso la struttura di Casa Corsini a Fiorano Modenese, sulla base di un finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Il progetto ha visto la realizzazione di attività per i più giovani, ma anche momenti di formazione per insegnanti e educatori. Beneficiari diretti della proposta sono stati infatti circa 200 ragazzi dagli 11 ai 14 anni, tutti provenienti dal territorio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, e 50 fra insegnanti e educatori attivi operanti nello stesso territorio.

Si sono succedute iniziative di ogni tipo. Laboratori di robotica, per giovani a rischio dispersione scolastica; laboratori di storytelling e stop-motion per sostenere la socializzazione di ragazze e ragazzi; laboratori di coding, robotica e steam education aperti a tutti; formazioni sulle materie tecnologiche, e così via. Il progetto, che ha visto il coinvolgimento diretto del mondo della scuola, ha poi sviluppato momenti di confronto e valutazione.

Ora, gli ultimi laboratori, gratuiti e online, sono già prenotabili alla mail info@casacorsini.mo.it. Si inizia l’11 dicembre con “Se fossi un robot”; per proseguire il 14 con “A tutto coding”. Il 15 dicembre c’è “Storytelling con Scratch” e il 17 il calendario si chiude con “Crea il tuo videogame”. Tutti i laboratori sono in programma dalle 17 alle 18.