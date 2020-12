Fondo affitti: accolte tutte le richieste dei cittadini fioranesi

Nel 2020 i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico hanno erogato contributi per l’affitto, grazie al Fondo regionale, per un importo pari a quasi 300.000 euro. Sono state 188 le famiglie che hanno ricevuto un importo corrispondente a tre mensilità del canone di locazione. Il bando è poi stato riproposto in autunno con ulteriori190.000 euro.

Per quanto riguarda il Comune di Fiorano Modenese le domande di cittadini in difficoltà nel pagamento del canone di locazione accolte e finanziate con il Fondo regionale sono state 26 a cui si sono aggiunte altre 15 a seguito dello scorrimento della graduatoria. Un numero esiguo rispetto alle richieste ricevute 171, di cui 167 ammesse. Pertanto il Comune di Fiorano Modenese ha deciso di finanziare tutte le altre con propri fondi comunali, per un importo pari a 170.197,50 euro totali di contributi erogati, dando risposta in questo modo alle richiesta di tutti i cittadini fioranesi che hanno presentato domanda, unico comune del distretto ad averlo fatto.

“Nel nostro distretto, l’emergenza abitativa era già tale prima dell’esplosione della pandemia: la crisi ha certamente acuito il problema, ma non dimentichiamo che il blocco delle procedure esecutive ha altrettanto sicuramente evitato numeri ben più drammatici. – commenta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani – Dobbiamo quindi continuare a impegnarci, sostenendo economicamente chi -proprio in questo momento- ha incontrato nuove difficoltà e ora rischia di non potersi più permettere il regolare pagamento dei canoni d’affitto. Speriamo che questa misura straordinaria consenta alla nostra comunità di affrontare fiduciosa quest’ultimo sforzo per superare l’emergenza Covid-19, e guardare al futuro con un pizzico di speranza in più.”