Formigine: Consigli di Frazione in videoconferenza al via dalla prossima settimana

L’emergenza pandemica non può essere un motivo ostativo nel rapporto tra l’amministrazione ed i cittadini di tutto il territorio formiginese. Sono pronti a ripartire quindi i Consigli di Frazione, convocati nel mese di Dicembre, con il primo appuntamento fissato già per la prossima settimana. Gli incontri, nel rispetto delle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, si terranno in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet di Google, alla quale sarà possibile accedere semplicemente cliccando sull’apposito link.

Al centro dell’agenda tematiche legate alla presentazione del Bilancio preventivo 2021-2023, aggiornamenti legati alla situazione Covid, lavori pubblici e tanto altro. Si parte lunedì 7 dicembre con i Consigli di Frazione di Corlo e di Colombaro, che si terranno contemporaneamente alle ore 20.30. Mercoledì 9 sempre alle ore 20.30 sarà poi il turno della Frazione di Casinalbo, a cui farà seguito il Consiglio congiunto di Formigine ed Ubersetto, programmato per giovedì 10 dicembre ore 20.30. Chiuderà poi, sempre al medesimo orario, il Consiglio di Frazione di Magreta fissato per lunedì 14 dicembre. Le convocazioni, i link di accesso ai vari appuntamenti e gli ordini del giorno sono disponibili sul sito del Comune nella sezione Aree tematiche, cliccando su ‘Voto partecipazione e pari opportunità’ e successivamente ‘Consigli di frazione dicembre 2020’. Oltre ai consigli di frazione e ai consueti passaggi in commissione consiliare verranno poi organizzati anche quest’anno momenti di partecipazione e condivisione con associazioni economiche, sindacati, dipendenti, consulte dell’associazionismo e del volontariato territoriale.