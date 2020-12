Stamane, anche a Reggio, le celebrazioni di Santa Barbara, Patrona dei Vigili dei Fuoco

Nella mattinata odierna, preso il Comando Provinciale della Canalina, si sono svolte le celebrazioni per la ricorrenza di Santa Barbara, Patrona dei Vigili dei Fuoco. A differenza delle passate edizioni, quest’anno la cerimonia si è svolta in forma strettamente riservata, nel pieno rispetto dei protocolli di tutela del Personale per il contrasto della diffusione del virus Covid 19.

La cerimonia è iniziata con gli onori resi alla lapide dei caduti in servizio da parte del Comandate Provinciale Francesco Martino, e dalla rappresentanza della locale Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A seguire, Don Vincenzo Miloro ha officiato la Santa messa nei locali della Caserma, ove il personale in servizio ha potuto partecipare al momento della preghiera.

In conclusione, il Comandante Martino, dopo aver tracciato un breve resoconto sull’attività svolta nell’ultimo anno, ha rivolto un saluto e ringraziamento a tutto il Personale per la professionalità dimostrata in questo particolare momento storico.