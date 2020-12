Superenalotto, vinti più di 84mila euro a Fiorano

L’Emilia Romagna ha accarezzato il sogno del Jackpot al SuperEnalotto. Infatti, nell’estrazione di giovedì 3 dicembre, è stato realizzato un “5” da 84.853,82 euro. La fortunato giocatore ha convalidato la schedina a Fiorano Modenese presso la Tabaccheria Montorsi in via Statale 146.

Il Jackpot ha raggiunto quota 73,3 milioni di euro e sarà messo in palio nel concorso di domani, sabato 5 dicembre. L’ultimo “6” è stato centrato il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Emilia Romagna, riferisce Agipronews, l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.