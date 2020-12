Volley. Sfida ostica per Sassuolo: domani fa visita a Pinerolo

Altro impegno ad alta quota per la Green Warriors Sassuolo, che sabato farà visita all’Eurospin Ford Sara Pinerolo, nel match valido per la tredicesima giornata di Regular Season, la quarta del girone di ritorno. Fischio di inizio alle 17.30, con direzione arbitrale affidata a Roberto Pozzi e Simone Fontini.

Entrambe le formazioni sono reduci da una convincente vittoria nello scorso turno di campionato – le neroverdi contro Roma e le piemontesi contro Olbia – e in classifica generale sono separate da una solo lunghezza, con Pinerolo al secondo posto con 15 punti e Sassuolo al terzo con 14. Si preannuncia quindi un match ostico e spettacolare, considerato anche il risultato dell’andata, quando la Green Warriors aveva saputo imporsi 3-0 mettendo in campo una prestazione solida e convincente: c’è quindi da aspettarsi che Pinerolo voglia vendicare la sconfitta subita, soprattutto tra le mura amiche dove le piemontesi hanno raccolto quattro vittorie su altrettante partite disputate.

In casa neroverde, a presentare il match è coach Enrico Barbolini che riparte proprio dal successo di sette giorni fa: “La vittoria della scorsa contro Roma deve essere per noi una prova tangibile del fatto che possiamo giocare a questo livello: siamo stati capaci di esprimere cose buone sotto tutti i punti di vista. Questo sicuramente ci dà entusiasmo e consapevolezza e non può che fare bene ad una squadra come noi che deve crescere e cercare continuamente di avvicinarsi ai propri limiti del momento e superarli. Quindi la partita contro Pinerolo sarà per noi un ennesimo esame e cercheremo di affrontarlo al meglio, consapevoli e convinti di poter fare bene: come sempre partiamo dallo 0 – 0 e da qui cercheremo di costruirci la nostra partita, punto dopo punto”.