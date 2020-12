Auto distrutta da incendio, questa mattina a Bologna

Incendio di una autovettura stamane intorno alle 10:30 in via Ondina Valle a Bologna. Le 4 persone a bordo del veicolo hanno visto del fumo uscire dalla macchina, sono uscite dall’abitacolo e hanno contattato il 115 per richiederne l’intervento.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, che nel frattempo aveva avvolto quasi completamente il veicolo. Per lo spegnimento è stata anche utilizzata, quale sostanza estinguente, l’apposita schiuma di ultima generazione. I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dello scenario.