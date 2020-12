Si propone per la vendita di uno smartphone ma truffa l’acquirente. Denunciata dai carabinieri di Reggiolo

Ha utilizzato una piattaforma online per pubblicare un annuncio attraverso il quale chiedeva di poter acquistare un cellulare Google pixel 2 che stava per l’appunto ricercando. Purtroppo il malcapitato, un 20enne reggiolese, è stato contattato da una falsa venditrice che lasciandogli intendere di aver a disposizione lo smartphone richiesto, concludeva la trattativa a suo unico vantaggio. Riusciva ad intascare i soldi di quella che poi si è rivelata una falsa vendita, in quanto a pagamento avvenuto non provvedeva a spedire quanto acquistato dal giovane reggiano.

La donna, una 28enne abitante a Taranto, identificata grazie alle indagini anche di natura telematica dei carabinieri della stazione di Reggiolo, è stata però denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di truffa.