Due feriti in altrettanti tamponamenti tra mezzi pesanti sulla A14

Anche i Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in A14 all’altezza dei km 20 e 21 sud per due diversi incidenti stradali che, intorno alle 14:00, hanno visto coinvolti in tutto cinque mezzi pesanti. Un primo tamponamento tra due cisterne vuote che avevano appena scaricato gasolio e bitume, il secondo tra un autotreno e un autoarticolato. Due i feriti che il 118 ha trasportato in ospedale con ambulanza. I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno provveduto a riposizionare sulla strada con l’autogrù uno dei camion per permettere di riaprire parzialmente al traffico l’autostrada in direzione sud. Presenti anche Polstrada e personale di Aspi.

Il tratto compreso tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona, precedentemente chiuso a causa degli incidenti, è stato riaperto intorno alle 17:00.