Presso le sedi territoriali dei Centri per le Famiglie il kit per laboratori homemade

Presso le sedi territoriali dei Centri per le Famiglie il kit per...

Il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico continua la sua proposta di attività creando momenti di condivisione nell’intimità delle proprie case.

Gli interessati potranno ritirare presso le sedi territoriali di Formigine, Maranello e Sassuolo il kit con tutto ciò che occorre per realizzare piccoli laboratori casalinghi per creare semplici addobbi natalizi, ma anche robot e macchinine per condividere momenti di gioco con i bambini con un pizzico di creatività.

Afferma Silvia Bertoncelli, coordinatrice del Centro: “Il nostro kit laboratoriale e creativo è ben poca cosa, ma simboleggia il nostro essere al fianco delle famiglie. Se non possiamo abitare insieme gli spazi fisici, vogliamo abitare lo spazio della relazione che continua comunque anche a distanza e lo spazio del futuro, quando potremo finalmente riprendere le nostre abituali proposte in presenza”.

Per condividere con le altre famiglie il frutto di questi laboratori, è possibile inviare le foto tramite messaggio privato sulla pagina Facebook Centro per le Famiglie Distretto Ceramico.

Per prenotare i kit è possibile telefonare a una delle sedi territoriali del Centro.