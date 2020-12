Borracce in distribuzione ai bambini delle scuole, nota dell’Amministrazione Comunale di Bologna

Nell’ambito della distribuzione delle borracce del Comune di Bologna ai bambini e bambine delle scuole dell’infanzia e primarie della città, un genitore ha riscontrato dei filamenti all’interno del contenitore. Il Comune di Bologna si è messo in contatto con il genitore e ha chiesto di poter ritirare la borraccia per consegnarla al fornitore e chiarire l’accaduto.

In attesa della verifica, da questa mattina, la consegna delle borracce è stata temporaneamente sospesa e riprenderà a breve. La distribuzione è avvenuta per ora in sette scuole dell’infanzia e nove scuole primarie e quella del genitore è l’unica segnalazione arrivata. Alla famiglia sarà consegnata una nuova borraccia.